В декабре украинцев ждет ряд нововведений, которые были анонсированы властями страны ранее.

Как уже сообщала Politeka, с 1 декабря расширяется перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательным. Поэтому, чтобы быть допущенными к месту работы, прививки должны сделать работники организаций и учреждений, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти, а также сотрудники социальных учреждений и тех, которые предоставляют реабилитационные услуги. Кроме того, вакцинацию в обязательном порядке должны пройти работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и включенных в перечень объектов государственной собственности.

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Тот рабочий, который отказывается делать прививки, должен быть отстранен от работы без сохранения заработной платы. Это правило не распространяется на сотрудников, которые имеют противопоказание к вакцинации.

С 1 декабря увеличивается размер минимальной заработной платы. Поэтому ФОПы, работающие на упрощенной системе налогообложения, будут платить 1430 гривен ЕСВ. Для тех, кто выбрал общую систему налогообложения, сумма налога еще больше - минимум 4070 гривен.

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С 19 декабря все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавірусної болезни получат от государства, как поощрение, 1 тысячу гривен. Но не на руки, а через приложение "Дія". И потратить эти деньги можно будет лишь на некоторые услуги. Среди них оплата путешествия по Украине или покупка билетов на концерты, в театры, музеи и тому подобное. Тысячью от вакцинации также можно будет оплатить услуги в спортклубах или финтес-залах.

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