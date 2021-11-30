Вечером в понедельник, 29 ноября, на перекрест улиц Уральская и Рабочая произошло жуткое ДТП.
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На опубликованном видео видно что "Nissan" идет на большой скорости на красный сигнал светофора. На перекрестке он просто врезается в "Skoda", а после того, как снес отбойники и разбил часть остановки общественного транспорта, наконец автомобиль остановился.
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На большой скорости "Nissan" врезался в "Skoda", а затем снес отбойники на остановке. Автомобиль смог остановиться лишь через 40 метров от места столкновения. Силу удара была настолько большой, что обе машины получили значительные повреждения. К счастью, несмотря на скорость с которой ехал "Nissan", а также силу удара, в этом ДТП никто не пострадал. Водителей обоих автомобилей на месте происшествия осмотрели медики, которые и подтвердили, что оба они были трезвые. От дальнейшей госпитализации оба мужчины отказались.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые должны выяснить все обстоятельства происшествия.
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