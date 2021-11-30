В Никополе Днепропетровской области на днях было жестко избить работница местного краеведческого музея.

Об этом сообщило издание "Визит-Венал".

Инцидент произошел 25 ноября. По словам 61-летней потерпевшей надежды Федорченко, она отказалась вакцинироваться от коронавирусной инфекции, ведь имеет некоторые проблемы со здоровьем. Однако председатель профкома настойчиво требовала, чтобы художница-оформитель сделала прививку, а после категорического отказа избила ее. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Врачи направили пострадавшую в больницу, где 61-летней женщине был диагностирован перелом шейки бедра. Из больницы Надежда Федорченко позвонила своим знакомым и рассказала об инциденте.

Уже на следующий день, 26 ноября, местные активисты собрались у здания управления полиции с требованием открыть дело об избиении сотрудницы краеведческого музея. По информации прессофицера Никопольской полиции Натальи Булатецкой, уже начато досудебное расследование по факту умышленного телесного повреждения средней тяжести.

В свою очередь и. о. директора Никопольского краеведческого музея Алена Шмалько от комментариев произошедшего отказалась, объясняя, что идет расследование. Однако отметила, что в соответствии с постановлением №1236 Камбина Украины, учреждение не может работать, если среди его работников есть вакцинированные.

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