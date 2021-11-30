За минувшие сутки в Днепропетровской области зафиксировано почти 400 новых случаев заболеваемости на коронавирусную инфекци.
Такие данные
Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепре - 200 случаев, Кривом Роге - 46, Новомосковске - 28. Умерло 46 жителей области, из них в Днепре - 25 человек.
С начала пандемии в области было зарегистрировано 232 189 случаев заболеваемости на коронавирус, которые были подтверждены лабораторно. Умерло почти 8 тысяч жителей. Получили прививки чуть более 2 миллионов жителей области.
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С 6 декабря будут изменены правила адаптивного карантина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Теперь в областях, где объявлен "желтый уровень" эпидемиологической опасности, для посещения заведений питания, ТРЦ необходима будет хотя бы одна прививка против коронавируса. Причем проверять документы должны будут сотрудники заведений. Без СOVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста нельзя посещать заведения культуры, спортивные залы, бассейны. Запрещено также участие в массовых развлекательных мероприятиях.
В областях, где установлен "зеленый уровень", разрешено перевозить в городском и внутриобластном общественном транспорте только сидячих и 50% стоячих пассажиров.
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