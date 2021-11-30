В Днепре продолжается активная подготовка к Новому году. Уже проведен тендер на закупку новогодних украшений.

Информация об этом появилась на портале публичных закупок ProZorro.

Тендер на приобретение новогодних украшений и главной городской елки проводило коммунальное предприятие "Горсвет". Как стало известно, на приобретение новой 20-метровой новогодней красавицы будет потрачено более 50 миллионов гривен. Правда за эту сумму город получит елку с украшениями и декорациями.

Кроме того, планируется приобрести еще 7 искусственных елок разной высоты от 2,1 до 2,7 метра. Не останутся они без игрушек и гирлянд. Согласно документам будет приобретено 160 елочных игрушек и 299 гирлянд. Для того, чтобы украсить улицы и помещения, КП "Горсвет" закупит 155 светодиодных конструкций. На приобретение этих новогодних украшений запланировано выделить 8 миллионов гривен.

В Днепре уже начали появляться новогодние локации. Так, на Екатеринославском бульваре, на прошлой неделе появилась новая елка, которая состоит из шаров. А на центральной площади города установлен каток, который будет работать до 30 марта 2022 года.

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