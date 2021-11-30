За использование фальшивых COVID-сертификатов трое жителей Каменского предстанут перед судом.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Как удалось выяснить работникам правоохранительных органов в ходе досудебного расследования, 26-летняя жительница Каменского использовала поддельный Сертификат COVID для того, чтобы не быть отстраненной от работы. Другие участники данного уголовного внедрения. 38-летний и 48-летний жители поселков Каменского района приобрели копии COVID-сертификатов на одном из местных рынков. Конечно ни один из этих документов не был внесен в "электронную систему здравоохранения".
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После завершения досудебного расследования дело было передано в суд. Согласно действующему украинскому законодательству, за использование поддельных документов грозит штраф.
Однако, как недавно сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, те, кто приобрел поддельный COVID-сертификат, но впоследствии решил вакцинироваться, могут воспользоваться "ковидной амнистией". Для этого нужно прийти к своему врачу и сообщить место покупки фальшивого документа.
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