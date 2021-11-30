С центральной улицы Днепра уберут старину брусчатку. Разговоры о том, насколько она нужна в центре города шли довольно давно.

Так, на прошлой неделе в Facebook-обществе"Urban Dnipro Community" появилось предложение горожанина Николая Гулівця. Мужчина предлагает убрать старинную брусчатку с главных магистралей города и перенести ее на небольшие улочки Днепра. Ведь по мнению местного жителя, для магистральных дорог лучше подходит асфальтовое покрытие. И в то же время, особенно в зимний период, брусчатка ухудшает сцепление колес автомобилей с дорогой.

"Узким и тихим улочкам города, где есть историческая застройка, брусчатка подойдет, как нельзя лучше. Это улучшит эстетическое восприятие улиц", — уверен Николай Гуливец.

Реакция городских властей не замедлила. На этой неделе в "Urban Dnipro Community" появилось сообщение заместителя городского головы Николая Лысенко. В нем чиновник отмечает, что во время реконструкции будет разобрана брусчатка на участке Шмидта-Вокзальная. Однако убирать ее будут весной. А потом заберут на хранение. А вот что с исторической брусчаткой делать дальше, должны решить сами местные жители.

Известно, что горожане уже неоднократно обращали внимания, что брусчатка на центральных улицах города постоянно разрушается.

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