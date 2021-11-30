С центральной улицы Днепра уберут старину брусчатку. Разговоры о том, насколько она нужна в центре города шли довольно давно.
Так, на прошлой неделе в Facebook-обществе"Urban Dnipro Community"
"Узким и тихим улочкам города, где есть историческая застройка, брусчатка подойдет, как нельзя лучше. Это улучшит эстетическое восприятие улиц", — уверен Николай Гуливец.
Реакция городских властей не замедлила. На этой неделе в "Urban Dnipro Community"
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Известно, что горожане уже неоднократно обращали внимания, что брусчатка на центральных улицах города постоянно разрушается.
Напомним, в сети показали кадры центра Киева в 1950-х: многие здания были только в проекте
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