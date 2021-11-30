В следующем году абитуриенты в днепровские вузы будут поступать по-новому.

В Министерстве науки и образования Украины изменили условия поступления в высшие учебные заведения.

Так, согласно новому нормативному документу сроки проведения вступительной кампании будут неизменными. Тем не менее учебные заведения получили дополнительные привилегии. Им разрешено делать дополнительный набор студентов-бакалавров, планирующих учиться на контракте. Что правда, только на дневную форму обучения. Кроме того, усовершенствовано распределение объема госзаказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам.

Относительно поступающих. то в следующем году им не надо будет подавать ряд бумажных документов, в частности копии сертификатов о прохождении ВНО и документов о ранее полученном образовании.

В следующем году в магистратуру на такие специальности, как «Социальные и поведенческие науки»,«Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения» можно будет вступить составив единое профессиональное вступительное испытание.

Для поступления на некоторые специальности изменен перечень обязательных предметов. Так, для абитуриентов, планирующих обучаться на медицинских специальностях, как второй предмет на выбор предложено выбрать химию или математику, как третий - физика или биология.

Абитуриенты, поступающие на специальности отрасли "здравоохранение" могут использовать результаты КРОК-М. Конечно, если они его сдавали раньше.

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