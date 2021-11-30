В Днепропетровской области более миллиона жителей сделали две прививки от коронавірусної инфекции.

Об этом сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Виктория Кулик во время брифинга.

По словам чиновницы, это означает что почти 1 миллион 42 тысячи жителей региона прошли полный курс вакцинации.

"Вторая прививка надежнее защищает человека от опасного заболевания. После него формируется стойкий иммунитет. На сегодня уже 2 млн 276 тысяч жителей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это почти 47% взрослого населения области", - отметила руководительница департамента здравоохранения.

Это является одним из лучших показателей по стране. Кроме того, в области более 2,7 тысячи детей в возрасте 12-17 лет полностью вакцинировались от коронавирус.

В настоящее время, в медицинских учреждениях и пунктах вакцинации области находится более 488 тысяч доз вакцин, защищающих от опасного заболевания. Днепряне могут получить прививку препаратами Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca. Какой именно прививаться вакциной, каждый выбирает самостоятельно.

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