На Полтавском шоссе возле села Горяновское 1 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, авария произошла около 6.30. Фура DAF столкнулась со Skoda. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Грузовой автомобиль двигался по левой крайней полосе, а легковушка по центру дороги. Обе машины ехали в одну сторону. По неизвестным причинам произошло столкновение. Удар был настолько сильным, что от него у Skoda оторвало крышу. А само авто вылетело на противоположную сторону дороги. Полученные травмы водителем Skoda оказались несовместимыми с жизнью.

На место происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они должны выяснить все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего водителя. Движение автомобилей по Полтавскому шоссе затруднено.

В начале недели, в Днепре произошла еще одна жуткая авария. Вечером, 29 ноября на перекрестке улиц Уральская и Рабочая, на бешеной скорости "Nissan" влетел в Skoda. После столкновения автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. К счастью, спустя поздний час, пассажиров на ней не было. Поэтому, в этой аварии пострадавших нет. Водители обоих автомобилей отказались от госпитализации.

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