В Подгородном неизвестные вандалы повредили памятник и здания горсовета и музея.

Об инциденте, произошедшем в ночь с 29 на 30 ноября, сообщил секретарь Подгородянского горсовета Роман Кучма.

По словам чиновника вандалы разбили окна в зданиях горсовета и музея, а также повалили памятник "Книга истории Украины". Кроме того, был сорван баннер, на котором были напечатаны портреты местных жителей, погибших в АТО на Донбассе. В комментариях местные жители отмечают, что практически каждый день возле места инцидента собираются подростки, которые ведут себя агрессивно.

По предварительной информации правоохранители уже составляли лицо, совершившее этот погром. Сейчас она находится в розыске.

В начале ноября в Харьковской области несовершеннолетние вандалы повредили памятник погибшим во Второй мировой войне. Они разломали забор и плитку, отбили часть монумента. При чем за день инцидента у памятника видели подростков, которые распивали спиртные напитки. Прохожие сделали им замечание, однако несовершеннолетние никак не среагировали. А уже на следующий день были замечены повреждения памятника.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично надругались над памятником жертвам нацизма.