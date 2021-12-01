В Кривом Роге полиция задержала молодчиков, которые накануне похитили благотворительный бокс из одного из магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

Инцидент произошел 30 ноября. В полицию поступило сообщение, что из одного продуктовых магазинов неизвестный мужчина украл коробку, в которую собиралась благотворительная помощь больному ребенку. По словам свидетелей один молодчик забег до магазина и быстро забрал коробку с деньгами, а в то время другой, его сообщник, следил за ситуацией вокруг. С видео камер наблюдения заметно, что мужчине пришлось приложить усилия, ведь бокс был закреплен.

Полицейским по "горячим следам" удалось установить личности злоумышленников. И уже через несколько часов они были задержаны. Кражу совершили местные жители, оба уже имели судимость. Правоохранители изъяли в украденные деньги, которые мужчины уже поделили между собой, а также украденную коробку.

Сейчас решается какая мера пресечения будет избрана ворам. Правоохранители уже возбудили уголовное производство по ст. 186 (Грабеж) УКУ. По этой статье предусматривается наказание в виде заключения сроком до шести лет.

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