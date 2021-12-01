Местный житель Новоалександровки Алексей Голуб собрал уникальную коллекцию экзотических растений.

Об этом говорится в сюжете"11 канала".

На 23 сотках приусадебного участка собрано около 600 растений со всего мира, 20 из них - экзотические. Французские абрикосы, итальянские сливы не просто прижились в украинском климате, но и дают хороший урожай. Например, у японской малины сорта "Мяу-Мяу" ягоды чуть меньше куриного яйца.

А еще на участке в Новоалександровке можно найти северо-африканские финики, гинкго Билобе, бамбук, и даже банановые деревья. Правда, их плоды более похожи на кабачок и имеют вкус банана. манго и груши одновременно.

В прошлом Алексей Голуб был успешным военным, однако сейчас его страсть - экзотические растения. Это не просто увлечение, уходу за экзотами мужчина посвящает почти все свое время. В доме прекрасно чувствуют себя почти 60 различных сортов помело, мандаринов и лимонов.

Как отмечает Алексей, растения должны чувствовать себя как дома, тогда можно надеяться на хороший урожай.

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