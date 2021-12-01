В Днепре неизвестный пытался украсть вазу с цветами из одного из местных магазинов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел 1 декабря в магазине на цветочном рынке на улице Калиновой, попал на видео камеры наблюдения Ситуационного центра Днепра.

Из видео видно, что неизвестный мужчина сначала долго стоял у цветочных рядов, потом решил зайти в один из цветочных магазинов и уже через несколько секунд сломя голову выбежал отсюда.

Как рассказал продавец цветочного магазина, сначала молодой человек пытался украсть вазу с цветами. А после того, как ему это не удалось, разозлился и устроил погром в помещении перевернув несколько ваз с товаром. Затем выбежал из магазина и скрылся в близлежащих дворах. Зачем этому мужчине понадобилась ваза с цветами пока неизвестно.

На место происшествия была вызвана полиция. Поэтому правоохранители сейчас устанавливают личность горе-романтика и разыскивают его.

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