В Кривом Роге возле одного из высших учебных заведений пылала елка.
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В Металлургическом районе возле одного из корпусов Криворожского национального университета утром подожгли живую елку. Вызов спасателям поступил около 11.50.
Как сообщила свидетель, вечнозеленое дерево загорелось из-за пожилой женщины 80-90 лет. Она выглядела бездомной. Женщина пыталась развести костер из мусора и старого ватного одеяла, чтобы согреться. Однако огонь скорой перекинулся на деревья, а сама женщина оказалась в адской ловушке.
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К счастью, в этот момент рядом проезжала патрульная машина. Один из полицейских бросился женщине на помощь и вытащил ее из пламени. Их экипаж прибыл за считанные минуты и быстро потушил дерево. А вот будет ли елка расти дальше никакой официальной информации не имеет.
В социальных сетях появились сообщения, что пожилая женщина жила в этой елке длительное время.
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