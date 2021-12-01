В Кривом Роге возле одного из высших учебных заведений пылала елка.

Об этом сообщает "Первый городской".

В Металлургическом районе возле одного из корпусов Криворожского национального университета утром подожгли живую елку. Вызов спасателям поступил около 11.50.

Как сообщила свидетель, вечнозеленое дерево загорелось из-за пожилой женщины 80-90 лет. Она выглядела бездомной. Женщина пыталась развести костер из мусора и старого ватного одеяла, чтобы согреться. Однако огонь скорой перекинулся на деревья, а сама женщина оказалась в адской ловушке.

К счастью, в этот момент рядом проезжала патрульная машина. Один из полицейских бросился женщине на помощь и вытащил ее из пламени. Их экипаж прибыл за считанные минуты и быстро потушил дерево. А вот будет ли елка расти дальше никакой официальной информации не имеет.

В социальных сетях появились сообщения, что пожилая женщина жила в этой елке длительное время.

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