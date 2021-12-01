В Днепропетровские области с первого декабря вступает в силу запрет ловли раков в открытых водоемах.
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Такой регулярный запрет вводится, чтобы поддерживать популяции ракообразных. И продлится она на этот раз вплоть до июня следующего года.
С ноября было запрещено вылавливать рыбу возле ее зимовальных ям. А уж с сегодняшнего дня нельзя ловить раков.
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Также в этом году были увеличены размеры штрафов за незаконный вылов. Итак, на нарушителей, которые решат поохотиться на раков, ожидает штраф в размере 680 гривен. К тому же за каждого пойманного летнего жителя необходимо будет выложить по 3332 гривны. Это будет возмещение нанесенного природе ущерба.
Контролировать соблюдение правил и ловить браконьеров будут сотрудники рыбоохранного патруля, государственной экологической инспекции и национальной полиции.
После снятия запрета один рыбак может поймать максимум 30 раков на бесплатных водоемах и 50 штук на платных. Однако постоянно запрещается вылавливать этих речных обитателей в темное время с применением подсветки.
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