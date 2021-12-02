Вечером 1 декабря в Кривом Роге произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб человек.

Об этом информирует пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

33-летняя мать и ее маленький сын попали под колеса сразу двух автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17 часов. Молодая женщина с ребенком пыталась перейти дорогу. Автомобиль "Газель" сбил двух пешеходов, которые стояли в районе раздельной полосы. От удара женщину с ребенком на встречную полосу и они попали под колеса грузовика "ДАФ".

Женщина погибла на месте ДТП, а 5-летний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас врачи прилагают все усилия, чтобы спасти ему жизнь. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом ноги и колена.

Водитель "Газели" с места аварии скрылся, даже не вызвав "скорой" пострадавшим. Однако полицейским удалось установить личность водителя и задержать его. Как признался мужчина, мать с ребенком переходили дорогу в неположенном месте, а он ехал без включенных фар. Наезд совершил, когда пытался обогнать фуру, а пешеходов просто не заметил. На вопрос, почему покинул место ДТП, ответил, что испугался. Впрочем, полицейские у водителя признаки наркотического опьянения.

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