Родители учеников Покровского лицея Кривого рока решили. что дети должны научиться стрелять. Поэтому и приобрели для этих целей... пистолет.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook-страницу лицея. Правда, сообщение о покупке родителями оружия в школу, уже удалено.
Для того чтобы купить пневматический пистолет Макарова, были выделены средства, которые поступают от родителей. В удаленном сообщении говорилось, что пневматический пистолет куплен для проведения практических занятий на уроке "Защита Украины", оттачивания юношами и девушками мастерства по стрельбе и "с учетом пожеланий лицеистов".
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию
Осадчая за кулисами "Танців з зірками" рассказала, почему победил именно Логай: "Хотя мы болели за..."
Киев парализовали пробки, на улицах силовики и полиция: куда не добраться
Злата Огневич неожиданно обратилась к Тарапате, которого выгнала из "Холостячки": "Ты все знаешь..."
В Днепре курьер службы доставки начал отстреливаться от клиента, бросившегося на него с ножом. Инцидент произошел в ноябре. Что стало причиной конфликта стороны не разглашают. Однако известно, что после двух выстрелов из стартового пистолета, курьер скрылся с места происшествия. А вот недовольный клиент остался и начал резать колеса машины оппонента. по этому заданию его и застал патруль полиции. Поэтому сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу: кадры из Одессы
Еще Politeka писала, что водитель трижды выстрелил себе в лицо из ружья из-за проблем на работе
Также Politeka сообщала, валютчика отправили на тот свет в Одесской области: детали разбойного нападения