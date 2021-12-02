Было-было, а такого еще не было

Родители учеников Покровского лицея Кривого рока решили. что дети должны научиться стрелять. Поэтому и приобрели для этих целей... пистолет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook-страницу лицея. Правда, сообщение о покупке родителями оружия в школу, уже удалено.

Для того чтобы купить пневматический пистолет Макарова, были выделены средства, которые поступают от родителей. В удаленном сообщении говорилось, что пневматический пистолет куплен для проведения практических занятий на уроке "Защита Украины", оттачивания юношами и девушками мастерства по стрельбе и "с учетом пожеланий лицеистов".

В Днепре курьер службы доставки начал отстреливаться от клиента, бросившегося на него с ножом. Инцидент произошел в ноябре. Что стало причиной конфликта стороны не разглашают. Однако известно, что после двух выстрелов из стартового пистолета, курьер скрылся с места происшествия. А вот недовольный клиент остался и начал резать колеса машины оппонента. по этому заданию его и застал патруль полиции. Поэтому сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.