За 1 декабря в Днепропетровской области заболело коронавирусной инфекцией почти 700 человек.

Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки умерло 63 жителя области. А вот выздоровело - 2688 человек. В настоящее время Днепропетровщина среди всех регионов Украины является антилидером по заболеваемости на ковид.

По официальным данным, опубликованным на сайте Днепропетровской областной государственной администрации, больше всего новых больных за минувшие сутки зарегистрировано в Днепре - 168. Почти сотня новых случаев в Кривом Роге. 76 человек заболели ковидом в Каменском. Меньше всего новых случаев зафиксировано в Марганце, Вольногорске и Покрове. Это 10, 7 и 3 случая соответственно.

За все время кампании по вакцинации получили прививки почти 2 млн 300 тыс. жителей области, из них две дозы - более одного миллиона человек.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, новая волна заболеваемости на коронавирус в Украине ожидается уже в начале следующего года: в конце января-марта. Специалисты же утверждают, что появление новых штаммов этого заболевания, может ускорить ее появление.

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