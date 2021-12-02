За 1 декабря в Днепропетровской области заболело коронавирусной инфекцией почти 700 человек.
Такие данные
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки умерло 63 жителя области. А вот выздоровело - 2688 человек. В настоящее время Днепропетровщина среди всех регионов Украины является антилидером по заболеваемости на ковид.
По официальным данным,
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Харлан сделала признание об экс-жене Дикусара Алене Шоптенко: "Я навсегда запомню..."
На трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать: выяснились новые детали ДТП
Нацбанк в декабре вводит в оборот новые 5 и 10 гривен: как они выглядят
Злата Огневич неожиданно обратилась к Тарапате, которого выгнала из "Холостячки": "Ты все знаешь..."
За все время кампании по вакцинации получили прививки почти 2 млн 300 тыс. жителей области, из них две дозы - более одного миллиона человек.
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, новая волна заболеваемости на коронавирус в Украине ожидается уже в начале следующего года: в конце января-марта. Специалисты же утверждают, что появление новых штаммов этого заболевания, может ускорить ее появление.
Напомним, в Украине появится вакцина от коронавируса для детей до 12 лет: когда ждать препарат.
Как сообщала Politeka, грядет усиление карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения подготовили украинцам в МИНЗДРАВЕ.
Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.