В Днепре люди с серьезными недостатками здоровья получили специальные браслеты с QR-кодом.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

500 специальных QR-браслетов получили подопечные городских территориальных центров социальной помощи. Они содержат информацию о болезнях человека, группе крови, медицинские противопоказания, контакты родственников и лечащих врачей. Кроме того, в браслете есть рекомендации по оказанию первой экстренной помощи именно этому конкретному человеку.

Среди получателей данных браслетов, люди, которые болеют на эпилепсию, различные психические заболевания, гипертонию, сахарный диабет, нарушение памяти. Кроме того, QR-приборы получили одинокие пожилые люди.

Данные браслеты необходимы потому, что иногда приступ болезни может произойти где угодно, а информация, что в них содержится, может спасти жизнь человеку. Иногда люди, проходящие мимо человека, которые нужна помощь, именно из-за того, что не знают как их помочь. А браслет способен решить эту проблему - надо только считать QR-код с помощью мобильного телефона.

Как отмечает заместитель председателя правления ОО "Фонд социальных инициатив" Ромен Герасимчук, для жителей Днепра нужно 15 тысяч подобных QR-браслетов. Поэтому и в следующем году общественная организация будет продолжать работу по обеспечению этими приборами подопечных терцентров.

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