В Днепре по ул. Бориса Кротова прорвало канализацию: вода течет прямо на проезжую часть.
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Особенно внимательными нужно быть водителям, которые планируют поездку в эту часть города, ведь вода течет уже третий день подряд, а ночью была минусовая температура. Не исключено подмерзание проезжей части.
Такая ситуация сложилась из-за прорыва канализационной трубы. За три дня вода дотекла до проспекта Богдана Хмельницкого и начала подмерзать. По информации работников КП "Днепрводоканал" аварийная ситуация сложилась из-за сильного заверения канализации. Работники коммунального предприятия уже начали ликвидацию засора. Однако точной даты окончания ремонтных работ пока не известно.
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Среди причин возникновения засора в районе улицы Кротова коммунальщики называют халатное отношение к канализационной системе самих горожан. Ведь ее часто используют не по назначению. Работники КП "Днепрводоканал" во время ликвидаций различных засоров извлекают из канализационных труб разнообразные бытовые предметы: детские игрушки. использованы памперсы, жестяные банки из-под консервов и тому подобное.
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