О вероятном заминировании автомобиля в Кривом Роге сообщили правоохранителям 2 декабря.
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Как рассказали правоохранители, сообщение о вероятном минировании поступило к ним около 9 часов утра. Начальник охраны одного из ресторано-гостиничного комплекса города просматривая видео с камер видеонаблюдения заметил, что на стоянку заведения въехало авто, номеров которого не было видно, это вызвало подозрение. А потом из салона машины вышел неизвестный мужчина и, якобы положил, под Nissan какой-то предмет похож на взрывчатку.
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На вызов сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы, кинологи и взрывотехники. Во время тщательного осмотра автомобиля никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Чуть позже появилась информация, что предмет, который начальник охраны принял за взрывчатку, оказался GPS-трекером для отслеживания места пребывания. Эти данные также подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.
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