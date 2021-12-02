О вероятном заминировании автомобиля в Кривом Роге сообщили правоохранителям 2 декабря.

За информацией "Первого городского", на парковке одного из отелей города, было замечено подозрительное авто, водитель которого якобы положил под другую машину предмет, похожий на взрывчатку.

Как рассказали правоохранители, сообщение о вероятном минировании поступило к ним около 9 часов утра. Начальник охраны одного из ресторано-гостиничного комплекса города просматривая видео с камер видеонаблюдения заметил, что на стоянку заведения въехало авто, номеров которого не было видно, это вызвало подозрение. А потом из салона машины вышел неизвестный мужчина и, якобы положил, под Nissan какой-то предмет похож на взрывчатку.

На вызов сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы, кинологи и взрывотехники. Во время тщательного осмотра автомобиля никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Чуть позже появилась информация, что предмет, который начальник охраны принял за взрывчатку, оказался GPS-трекером для отслеживания места пребывания. Эти данные также подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

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