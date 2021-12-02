В городском роддоме Павлограда в последний день ноября родился необычный малыш.
Об этом сообщили на Facebook-странице заведения.
Мальчик. установил настоящий рекорд этого года. Его вес при рождении составлял 5 килограммов 170 граммов, а рост - 61 см. Врачи помогли родиться путем кесарева сечения. Родители назвали новорожденного Артемом. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
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В этом году в этом же роддоме родился мальчик с весом 5 килограммов. За ноябрь врачи заведения помогли родиться 46 мальчикам и 44 девочкам.
В ноябре в областной клинической больнице им. И. И. Мечникова, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, женщина родила 15-го малыша. Как отметил директор клиники Сергей Роженко, всех остальных детей 42-летняя роженица рожала также в областной больнице. Вопреки всем сопутствующим болезням и проблемам роженица и малыш чувствуют себя хорошо.
Также врач Сергей Роженко, специально для скептиков, добавил, что всех своих детей, родители воспитывают в любви и согласии.
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