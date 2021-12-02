Сегодня, 2 декабря, на городские маршруты Днепра не вышла часть маршрутных автобусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.
По словам автоактивиста, такая ситуация произошла из-за понижения температуры. В некотором автотранспорте позамерзал конденсат в топливных системах.
Кроме того, из-за ухудшения погодных условий, на дороге появилась гололедица. Поэтому сегодня наблюдается снижение скорости на всех городских маршрутах на 15-10%. Что касается пригородных маршрутов, несмотря на снижение скорости, все отправления с автостанций происходят согласно графику, без задержек.
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Как сообщил Михаил Тонконогий, к середине среды ситуацию должны исправить, и уже в вечерний час пик на маршрутах городе количество автотранспорта будет стопроцентной. Однако пассажиров просят учитывать данную ситуацию при планировании собственного маршрута.
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