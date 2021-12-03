В Днепре пылали автомобиля. Огнем уничтожено один и еще два сильно повреждены.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 17 часов 2 декабря. Изначально была информация, что возникло возгорание одной машины. Однако, когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что огонь перекинулся на два соседних автомобиля. Практически за час пожар удалось ликвидировать полностью.

К счастью, погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет. Огнем полностью уничтожен автомобиль "Mercedes-Benz CLS400". В "Toyota CAMRY" от огня повреждены задний бампер, фары и стекло, у"Mercedes-Benz S 430" - моторный отсек, лобовое стекло, фары и бампер.

В тушении пожара участвовали пять спасателей и одна спецтехника. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Вчера, 2 декабря, в Кривом Роге в полицию поступило сообщение о вероятном заминировании автомобиля. Начальник охраны одного из ресторанно-гостиничных комплексов заметил на парковке подозрительный автомобиль. Из него вышел мужчина и положил предмет, похожий на взрывчатку, под другую машину. Взрывотехники с кинологами тщательно обследовали автомобиль и прилегающую территорию, однако никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

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