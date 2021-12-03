Сразу два мусоровоза на одной улице провалились под асфальт. Инцидент произошел утром 3 декабря.

О необычном инциденте рассказал Telegram-канал " Труха.Днепр".

На улице Сергея Подолинского два мусоровоза разных мусороперевозчиков двигаясь на встречных полосах практически одновременно провалились под асфальт. Похоже дорожное покрытие просто не выдержало сразу два грузовика. По информации местных жителей, неделю назад на месте пропасти велись ремонтные работы по замене труб. Поэтому похоже грунт является еще достаточно не устойчивым, что привело к оседанию породы и асфальта. Однако остается открытым вопрос качества новоукладеного дорожного покрытия и проведенных ремонтных работ.

Сейчас решается вопрос, как освобождать грузовики от асфальтного плена, чтобы не повредить дорожное покрытие еще больше.

В начале ноября на перекрестке улиц Якова Самарского и Баррикадной под машиной провалился асфальт. Инцидент произошел почти на пешеходном переходе. Машина застряла в яме, от которой пошли трещины. Тогда коммунальщики объяснили произошедшее прорывом водопровода. Похоже вода изрядно вымыла почву под землей.

Напомним, в центре Одессы провалился асфальт на отремонтированной улице: через две недели

Как сообщала Politeka, в Харькове мусоровоз "утонул" в яме: фото необычного ДТП

Также Politeka сообщала, что пропасть образовалась посреди улицы в Одессе, асфальт ушел под землю возле остановки: кадры ЧП

