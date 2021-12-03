В Днепропетровской области на трассе Днепр-Павлоград образовалась настоящая гигантская яичница.

Об этом сообщает ТСН.

Необычное дорожное-транспортное происшествие произошло утром 2 декабря. На дороге не смогли разминуться грузовик и автомобиль, перевозивший яйца. От столкновения дверца последней распахнулась, а лотки с яйцами высыпались на дорогу и рядом.

Прибывшие на место происшествия, полицейские составили на водителя-перевозчика протокол о нарушении правил дорожного движения. Именно его правоохранители считают виновником ДТП. К счастью, никто не пострадал.

С автодороги убрали картонные лотки из-под яиц, а их самих при дороге еще осталось достаточно. Водители других автомобилей, проезжающих мимо места инцидента. шутят, говоря, что на обочине появилось новое место для пикника.

В самом центре Киева, на Софиевской площади, прохожим предлагают почувствовать себя участником ДТП. Необычный аттракцион установила столичная полиция. По мнению правоохранителей, данная социальная акция мотивирует как можно больше украинцев пристегивать ремни безопасности, садясь в автомобиль.

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