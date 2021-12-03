Депутаты Верховной Рады приняли закон"О государственном бюджете Украины на 2022 год". В этом документе пункты, непосредственно относящиеся к Днепру и области.

Соответствующий документ уже опубликовано на официальном портале Верховной Рады.

В бюджете на следующий год заложено 3,8 млрд гривен на развитие инфраструктуры аэропортов. Однако сколько будет выделено именно на днепровский аэропорт неизвестно. Еще в сентябре появилась информация, что на следующий год не планировалось выделять средства на строительство аэродрома. 1 млрд гривен в бюджете-2022 планируется выделить на пополнение уставного капитала АО "Украинские национальные авиакомпании".

В следующем году продолжится строительство дорог. На это предусмотрено более 124 млрд гривен. До конца 2022 года должно завершиться строительство и ремонт трассы Днепр-Решетиловка. Однако как заверил народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский, не обойдут вниманием и другие автодороги Днепропетровщины.

Еще 1,3 млрд гривен будет потрачено на космическую программу Украины. Это почти на 200 млн больше чем в этом году, однако меньше чем нужно.

Для завершения строительства днепровского метрополитена из государственного бюджета в следующем году будет выделено более 1,5 млрд субвенции. Также будут привлечены средства путем кредитов европейских банков.

В бюджете-2022 предусмотрены средства на утилизации вредных и опасных веществ. Так, 2510 млн гривен будут направлены на утилизацию твердого ракетного топлива, еще 100 млн гривен - гептила.

Что касается других статей финансирования, то в следующем году предусмотрен ряд государственных субвенций на содержание медицинской, образовательной. и дотаций на оплату коммунальных услуг.

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