В Днепре вандалы осквернили два памятника и остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Тelegram-канал " Труха.Днепр".

На этой неделе на памятниках установленном в честь 152-й дивизии и Кодакській паланке, а также на остановке общественного транспорта появились надписи, прославляющие власть страны-агрессора и советское кино и актеров. В частности, на лавочке остановки неизвестный вандал написал "Слава России" и "Слава советскому кино".

А на памятнике, установленном в честь бойцов, которые форсировали Днепр в 1943 году, неизвестные оставили еще и надписи "СССР жил" и вспомнили советско-российского актера Василия Ланового.

Местные жители попытались самостоятельно избавиться от надписей, однако получилось не очень.

Согласно действующему Уголовному Кодексу Украины данное правонарушение относится сразу к двум статьям - 297 и 298. Согласно первой, надругательство над памятником, который был построен в честь тех, кто боролся против нацизма во время Второй мировой войны наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Что касается 298 статьи УКУ, то за незаконное повреждение объектов культурного наследия предусмотрен штраф в размере до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или заключения сроком до трех лет.

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