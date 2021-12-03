В итальянском городке была найдена мертвой уроженка Кривого Рога Алина Труш.

Об этом сообщили итальянские СМИ Il Gazzettino и Trieste Prima .

Они, ссылаясь на заявление полиции, сообщили о том, что смерть украинской женщины произошла из-за передозировки наркотиков. Но итальянские карабинеры также рассматривают версию убийства. По их данным женщина могла стать жертвой домашнего насилия со стороны бывшего.

Тело погибшей Алины Труш нашли в ее доме итальянские полицейские, когда пришли вручить судебный документ относительно угроз и насилия, которым она подвергалась со стороны экс-возлюбленного. Правоохранители несколько минут стучали в дверь, но не получив ответа вызвали спасателей. На теле признаков насильственной смерти при первом осмотре обнаружено не было. Основными версиями следствия убийство или передозировка наркотиками.

Друзья и родственники погибшей отвергают версию передозировки. отмечая, что женщина несколько лет назад победила несколько тяжелых болезней. Как рассказала близкая подруга погибшей, у нее остались сиротами трое детей.

Известно, что Алина Труш долгое время работала в одном из ночных клубов Италии. Ей было 43 года. На ее страницах в социальных сетях часто появлялись откровенные фото.

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