На выходных на жилом массиве "Тополь" в Днепре произошла очередная загадочная смерть. Из окна многоэтажки выпала 66-летняя женщина.
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По предварительной версии пожилая женщина совершила самоубийство. Она выпрыгнула из окна собственного дома на 9-м этаже. Входная дверь была заперта внутри. Под окнами дома ее тело нашла дочь, которая пришла проведать мать. Она сразу вызвала "скорую" и полицию. Однако врачам осталось лишь констатировать смерть.
Известно, что пожилая женщина имела определенные проблемы со здоровьем и состояла на учете у психиатра. Однако пока есть две версии: несчастный случай и самоубийство.
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Сотрудники правоохранительных органов должны выяснить все обстоятельства смертельного инцидента.
В конце ноября в Днепре из окна заброшенного здания выбросили мужчину. Он упал с высоты третьего этажа. Как выяснили правоохранители, потерпевший отнесся с другим мужчиной. Тот, в пылу ссоры, взял и толкнул оппонента к окну. Однако последний не удержался и выпал. Как результат-серьезная травма в области бедра.
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