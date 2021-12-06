На выходных на жилом массиве "Тополь" в Днепре произошла очередная загадочная смерть. Из окна многоэтажки выпала 66-летняя женщина.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По предварительной версии пожилая женщина совершила самоубийство. Она выпрыгнула из окна собственного дома на 9-м этаже. Входная дверь была заперта внутри. Под окнами дома ее тело нашла дочь, которая пришла проведать мать. Она сразу вызвала "скорую" и полицию. Однако врачам осталось лишь констатировать смерть.

Известно, что пожилая женщина имела определенные проблемы со здоровьем и состояла на учете у психиатра. Однако пока есть две версии: несчастный случай и самоубийство.

Сотрудники правоохранительных органов должны выяснить все обстоятельства смертельного инцидента.

В конце ноября в Днепре из окна заброшенного здания выбросили мужчину. Он упал с высоты третьего этажа. Как выяснили правоохранители, потерпевший отнесся с другим мужчиной. Тот, в пылу ссоры, взял и толкнул оппонента к окну. Однако последний не удержался и выпал. Как результат-серьезная травма в области бедра.

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