В Кривом Роге на арт-майдане, во время концерта местного блогера, его фанаты осквернили праздничную ханукию.

Об этом сообщают "Свои. Кривой Рог".

В эти выходные, местный блогер устроил концерт на арт-майдане города, где накануне была установлена ханукия для празднования еврейского праздника Ханука. Во время концерта один из фанатов блогера залез на конструкцию и поджег факел, якобы для того, чтобы лучше разглядеть своего кумира. Затем к нему присоединились другие фанаты блогера.

Прохожие вызвали на место инцидента полицию. Еще до приезда полицейских большинство подростков разбегались по Почтовой площади. Однако правоохранители, прибывшие на место происшествия, оперативно задержали подростков-правонарушителей. На их родителей составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, с подростками работниками ювенальной превенции проведена беседа.

В Днепре, 29 ноябр, рано утром, несколько молодых парней повалили установленную ханукию. Полиции удалось быстро задержать хулиганов. Все они являются местными жителями. Самому старшему - 20 лет, самому младшему - 18 лет. Сами правонарушители заявили, что сделали это ради шуток, однако такие действия подпадают под уголовную ответственность.

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