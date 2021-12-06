Вскоре должны начаться зимние каникулы в школах. Однако из-за сложной эпидситуации, они могут несколько измениться.

На днях появилась информация, что Министерство образования Украины предлагает сделать, так называемые, двойные каникулы. Как заявили в пресс-службе МОН, такая информация является фейковой. Специалисты ведомства дали свои рекомендации по началу и окончанию зимнего отдыха школьников. Последнее слово остается за местными властями.

В Министерстве науки и образования предлагают начать зимние каникулы 25 декабря 2021 года. Ученики должны вернуться за парты 10 января 2022 года. Уже сейчас ходят упорные слухи, что зимние каникулы могут продлить еще на неделю. Но это будет полностью зависеть от эпидемиологической ситуации в области.

Что касается других каникул, то в МОН рекомендуют объявить весенние каникулы с 28 марта по 3 апреля 2022 года. А на летний отдых планируется отпустить школьников с 1 июня.

Следует отметить, что в этом году, из-за постоянного введения карантинных ограничений, такие даты являются рекомендательными. Ведь сроки каникул каждая школа может менять самостоятельно, учитывая потребности.

Напомним, стало известно, повлияет ли дистанционка на сроки зимних каникул.

Как сообщала Politeka, в Одессе школьников не пустили за парты из-за непривитой учительницы.

Также Politeka писала, что дистанционку в школах отменят: стало известно, когда все дети вернутся за парты.