В Кривом Роге во время семейной ссоры мужчина получил ножевое ранение.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

В эти выходные в городскую больницу был доставлен 39-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки и повреждением внутренних органов. У пациента были повреждены аорта, легкие, межреберная артерия, останавливалось сердце. Врачам пришлось начать реанимационные действия.

О неординарном случае медики сообщили полиции. Как выяснили полицейские, тяжелые ранения мужчине нанесла его дочь. По ее словам отец постоянно издевался над ее материи, бил ее. Выяснения отношений в этой семье стали нормой. Поэтому, во время очередной семейной ссоры девушка не выдержала и, схватив кухонный нож, ударила отцу в грудь.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. А врачи реанимационного отделения городской больницы продолжают бороться за жизнь мужчины. В случае доказательства вины, молодой девушке грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

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