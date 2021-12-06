С 6 декабря в "желтой" зоне вступили в силу новые ограничения

Со вторника, 7 декабря, с Днепропетровской области снимается "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение было принято внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Поэтому с полуночи 7 декабря на территории Днепропетровской области будет установлен "желтый" уровень епіднебезпеки.

В регионе будут действовать новые карантинные правила. Так, согласно нововведениям, украинцы, не имеющие никакой вакцинации от ковида не могут посещать общественные места. Исключение. люди имеющие противопоказания к вакцинации и переболев. Однако и это должно быть подтверждено соответствующими документами.

Кроме того, в "желтом" уровне разрешается работа образовательных и спортивных учреждений, кинотеатров только при условии 100% вакцинации всех работников. В то же время запрещено находится на улице без документов. подтверждающие личность.

Следует отметить, что с 6 декабря изменен срок действия желтого COVID-сертификата (его выдают после первой прививки) - до 30 дней.

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