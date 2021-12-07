В Днепре молодой парень женился на... кукле. "Свадьба" в центре города.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Необычное событие произошло на днях на Европейской площади. Сначала было обустроено место проведения выездной церемонии. Были и свадебная арка и красная дорожка, и стула для гостей.

Затем на белом лимузине прибыл молодой человек, державший в руках резиновую надувную куклу, одетую в белое платье с фатой. Сама выездная церемония прошла по всем правилам, ее провела регистратор бракосочетания. А после звучала музыка, а гости угощались шампанским.

В конце празднования один из гостей пытался похитить наречу. Поэтому между ним и женихом даже возникла ссора, которая чуть не закончилась дракой

Выяснилось, что "жених" - это известный местный блогер. Что стало причиной, чтобы устроить такое необычное действо доподлинно неизвестно. Однако почти всем прохожим, которые стали свидетелями такой "свадьбы" - это понравилось. По крайней мере выглядело это забавно.

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