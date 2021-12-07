В ближайшие дни в Днепропетровской области, как и на большей части Украины, ожидается значительное ухудшение погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Днепре и регионе.ю в ближайшие три дня, утром на автодорогах будет гололед. Поэтому необходим быть придельно внимательными, особенно водителям.

Во второй половине дня 7 декабря, по прогнозам синоптиков, в регионе температура воздуха прогреется до 7-12 градусов тепла. В Днепре будет почти так же - 8-10 градусов. Однако ночью столбик термометра упадет до 4-9 градусов тепла.

В среду, 8 декабря, будет облачно. Большая вероятность дождя. Днем ожидается восточный ветер, с порывами 7-12 м/с. Температура днем составит 5-10 градусов, ночью - 3-8 градусов с отметкой "плюс".

9 декабря, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В первой половине дня вероятнее всего пойдет дождь. Однако, после обеда он прекратится. И больше осадков не предвидится. Ночью столбик температуры упадет +2-+7. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем температура воздуха прогреется до 8 градусов тепла.

Напомним, что морозы до -7 испортят погоду: где ждать гололедицы и дождей со снегом.

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