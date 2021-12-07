В Днепропетровской области, вечером 6 декабря, произошло дорожно-траспортное происшествие. В результате которой погиб человек.
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Как стало известно, на 232 км трассы "Знаменка-Луганск-Изварино" грузовик MAN с автоманипулятором сбила пешехода. Мужчина получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Потерпевшим скончался на месте, до приезда врачей скорой помощи.
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Правоохранители, прибывшие на место ДТП, сейчас устанавливают личность погибшего, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.
В начале декабря в Кривом Роге, водитель "Газели" сбил женщину с ребенком. От удара они улетели на встречную полосу, где попали под колеса грузовика ДАФ. Женщина умерла почти сразу, а ребенок был госпитализирован в местную больницу в крайне тяжелом состоянии.
Водитель скрылся с места происшествия, однако он был вскоре задержан полицейскими. Мужчина отметил, что не видел пешеходов, которые пытались пересечь дорогу в неустановленном месте. Сам автомобиль "Газель" двигался без включенных фар. Полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.
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