С 7 декабря Днепр и область перешли из "красного" к "желтому" уровню эпидемиологической опасности.
Поэтому,
В "красной" зоне карантина в Днепре, пенсионеры и другие льготники могли бесплатно пользоваться коммунальным транспортом только с 10.00 до 15.00. В остальное время проезд необходимо было платить на общих основаниях.
Однако, несмотря на смягчение карантинных условий, водитель и все пассажиры общественного транспорта должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Для этого запрещено перевозить пассажиров больше сидячих мест и 50% мест для стояния. Количество таких пассажиров должно быть указано в технической характеристике транспортного средства.
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В "красной" зоне карантина Днепропетровская область находилась почти два месяца. В регионе часто фиксировались наибольшие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, по сравнению с другими областями Украины. Однако за последнюю неделю количество новых заболевших значительно уменьшилось. Это и позволили ослабить карантинные условия.
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