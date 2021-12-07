В Днепре дороги во дворах ремонтируют... коврами.
Соответствующие фотографии были
Жителям улицы Краснопольской похоже надоело выслушивать обещания и ждать коммунальщиков, чтобы те навели порядок в их дворе. Ведь во дворе уже давно образовались огромные ямы, которые после дождя наполняются водой.
На днях во дворе появились "царские дорожки". Неизвестные жители решили отремонтировать яки старыми коврами.
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
Полякова рассказала Ефросининой, за что выставила свекровь из дома: "Стало обидно"
Похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA в купальнике подразнила Никитюк и Дикусара: "Даже не узнать..."
Выдающийся музыкант отошел в мир иной, коллеги безутешны: "У нас большое горе"
Конфликт Репяховой с экс-женой Павлика вышел на новый уровень: «С ней будет разговаривать адвокат»
"И забавно, и плакать хочется. Жители дома собственноручно отремонтировали ямы... коврами", - прокомментировали фотографии Татьяна Суворова.
Теперь, по мнению автора фотографий, обитатели двора могут забыть о лужах. По крайней мере на некоторое время.
Это уже не первый случай, когда креативные днепряне пытаются, хоть как-то обратить внимание на проблему качества асфальтового покрытия в городе. Так, летом возле одного из киосков расстелили ковер. Даже дыру под растущее там дерево вырезали. А жители проспекта Петра Калнышевского расстелили прямоту на ковровую дорожку. Через некоторых время различить где асфальт, а где ковровое покрытие практически не возможно.
Напомним, мусоровозы провалились под землю в Днепре: кадры происшествия
Как сообщала Politeka, в Харькове мусоровоз "утонул" в яме: фото необычного ДТП
Также Politeka сообщала, что пропасть образовалась посреди улицы в Одессе, асфальт ушел под землю возле остановки: кадры ЧП