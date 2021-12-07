Это не первый случай в городе

В Днепре дороги во дворах ремонтируют... коврами.

Соответствующие фотографии были опубликованные в Facebook-сообществе "12 квартал, Днепр". Их автор - Татьяна Суворова - поделилась креативом горожан.

Жителям улицы Краснопольской похоже надоело выслушивать обещания и ждать коммунальщиков, чтобы те навели порядок в их дворе. Ведь во дворе уже давно образовались огромные ямы, которые после дождя наполняются водой.

На днях во дворе появились "царские дорожки". Неизвестные жители решили отремонтировать яки старыми коврами.

"И забавно, и плакать хочется. Жители дома собственноручно отремонтировали ямы... коврами", - прокомментировали фотографии Татьяна Суворова.

Теперь, по мнению автора фотографий, обитатели двора могут забыть о лужах. По крайней мере на некоторое время.

Это уже не первый случай, когда креативные днепряне пытаются, хоть как-то обратить внимание на проблему качества асфальтового покрытия в городе. Так, летом возле одного из киосков расстелили ковер. Даже дыру под растущее там дерево вырезали. А жители проспекта Петра Калнышевского расстелили прямоту на ковровую дорожку. Через некоторых время различить где асфальт, а где ковровое покрытие практически не возможно.

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