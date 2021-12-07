В Днепре водители придумывают все новые и новые способы чтобы не платить за парковку.
О двух таких изобретателях
Вчера, 6 декабря, на проспекте Яворницкого владелец Honda Civic во избежание штрафа за неправильную парковку заклеил часть номера автомобилю бумажкой. И уже 7 декабря дня у креативного днепрянина появились последователи. Что правда с большей фантазией.
Водитель Mitsubishi Lancer оставил свой автомобиль практически в том самом месте, где стояла вчерашняя Honda Civic. А чтобы избежать штрафа, поверх действительных номеров прицепил картонку с именными номерами и якобы польской регистрацией. Возможно от штрафов за неправильную парковку это и защитит. Но в то же время существует вероятность быть оштрафованным за другое нарушение правил дорожного движения.
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Ведь как напоминают в патрульной полиции, управлять машиной, у которой номерные знаки отсутствуют, перевернуты, загрязнены или закрыты каким-то предметом - категорически запрещено. За это даже предусмотрен штраф. За первое нарушение - 850 гривен, за второе то следующие - 1700 гривен.
Напомним, что жесткие штрафы обрушились на украинцев, с имуществом придется расстаться.
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