На одном из пунктов металлолома в Кривом Роге раздавалась стрельба. Пункт расположен недалеко от школы.

Об этом сообщает "Первый городской".

Свидетелем необычного происшествия стал случайный прохожий. Он сначала услышал выстрелы, а потом увидел, что возле пункта по приему металлоломной стоит мужчина с оружием. На нем и его одежде были пятна крови. Мужчина с оружием признался, что застрелил человека.

Прохожий вызвал полицию. На место предполагаемого происшествия выехали правоохранители и медицинские работники. Как удалось выяснить, в результате инцидента никто не пострадал. Выстрелы сделал местный житель, который уже неоднократно нарушал общественный покой, устраивал разборки и драки. На этот раз произошло подобное.

Вечером 7 декабря на территории приемки собралась компания: два мужчины и женщина. что решила отдохнуть. Конечно с алкоголем. После очередной рюмки между мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Один из конфликтующих схватил автомат и начал стрелять. К счастью, в воздух. У женщины медики зафиксировали травму головы, но от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Полицейские изъяли автомат Калашникова, сумку с патронами, гильзы и патроны, которые были разбросаны вокруг. Все было изъято и направлено на экспертизу.

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