В одном из детских садов Кривого Рога зафиксировано массовое отравление.
Среди пострадавших 41 ребенок и 1 воспитатель,
Как стало известно, дети начали жаловаться на плохое самочувствие во время дневного сна и после него. У 17 детей началась рвота. Другие из маленьких воспитанников начали чувствовать себя плохо уже дома. Родителям некоторых из ребятишек пришлось вызывать врачей скорой помощи. О том никто не был госпитализирован.
Сейчас работа детского сада приостановлена. Специалистами отобраны все необходимые пробы у контактных детей и работников. Среди вероятных причин массового отравления врачи называют рото -, носо-и аденовирусную инфекцию, кишечную палочку или стафилококк. Однако, уверяют, что любые выводы можно будет делать только после получения результатов.
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В помещениях детского сада проведена полная дезинфекция. Но пока не известно, когда именно заведение сможет принять своих воспитанников.
В конце ноября в Одесской области от работы были отстранены 180 работников детских садов и школьных столовых. В них был обнаружен золотистый стафилококк. Отстраненных работников было направлено на лечение.
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