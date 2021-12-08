В одном из детских садов Кривого Рога зафиксировано массовое отравление.

Среди пострадавших 41 ребенок и 1 воспитатель, передает Depo.Днепр со ссылкой на Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства.

Как стало известно, дети начали жаловаться на плохое самочувствие во время дневного сна и после него. У 17 детей началась рвота. Другие из маленьких воспитанников начали чувствовать себя плохо уже дома. Родителям некоторых из ребятишек пришлось вызывать врачей скорой помощи. О том никто не был госпитализирован.

Сейчас работа детского сада приостановлена. Специалистами отобраны все необходимые пробы у контактных детей и работников. Среди вероятных причин массового отравления врачи называют рото -, носо-и аденовирусную инфекцию, кишечную палочку или стафилококк. Однако, уверяют, что любые выводы можно будет делать только после получения результатов.

В помещениях детского сада проведена полная дезинфекция. Но пока не известно, когда именно заведение сможет принять своих воспитанников.

В конце ноября в Одесской области от работы были отстранены 180 работников детских садов и школьных столовых. В них был обнаружен золотистый стафилококк. Отстраненных работников было направлено на лечение.

Напомним, что детей массово привезли в больницу Одесской области: ходили в один детсад

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