За избиение врача-гинеколога, мать 4-х детей из Никополя имеет уплаты штраф.

Такое решение принял Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области, сообщает " Днепр Оперативный".

Инцидент произошел в гинекологическом отделении больницы №4. Женщина пришла в заведение чтобы поддержать подругу, которая планировала делать аборт. Однако врач после проведения осмотра нашла медицинские противопоказания и отказался делать процедуры прерывания беременности. Подружку пациентки такое решение медработника возмутило. Женщина набросилась на врача и ударила ее несколько раз по лицу. В гинекологине диагностированы легкие телесные повреждения - ушиб мягких тканей затылочной области.

Во время вынесения решения суд принял во внимание то, что женщина-нападавшая признала свою вину да еще и воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Судебное заседание проходило без потерпевшей и подстрекательской. Последний был признан виновным по статье 125 ч.-1 Уголовного кодекса Украины. Суд присудил уплатить штраф в сумме 850 гривен.

Врачи часто становятся жертвами пациентов, их родственников или просто неадекватов. Так, в октябре в больницу под Киевом ворвался вооруженный мужчина. Он наставил пистолет на дежурящего врача. Однако медицинская сестра успела закрыть дверь и вызвать полицию. Неадеквата задержали правоохранители. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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