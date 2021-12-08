В Кривом Роге отвалившаяся от троллейбуса штанга повредила проезжающий автомобиль.

О необычном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вечером 7 декабря, рассказывают "Свои".

Как стало известно, в троллейбус, следовавший из поселка Сухая Балка по маршруту 23, во время движения ввод контактной сети оторвалась штанга. Она упала на автомобиль Hyundai, который как раз остановился на светофоре. В результате инцидента у машины разбито лобовое стекло. Среди людей пострадавших нет.

По словам водителя троллейбуса, штанга могла оторваться, когда зацепилась за часть рекламной вывески. Коммунальщики должны были ее демонтировать раньше, однако этого не сделали. Кроме того, в старых моделях троллейбусов отсутствуют предохранители, которые не дают штангам опускаться слишком низко. Следует отметить, что демонтажем рекламных вывесок с улиц Кривого Рога должны заниматься работники коммунальных предприятий.

Из-за данного дорожно-транспортного происшествия дорожное движение в сторону 173-го квартала было ограничено, а троллейбусы совсем не ездили. Работники правоохранительных органов работали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

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