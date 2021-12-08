В Днепре в сгоревшем автомобиле обнаружили оружие, которым можно управлять дистанционно.

Утром 8 декабря на проспекте Яворницкого загорелся автомобиль Opel, сообщает Telegram-канал " Труха.Днепр".

Свидетели происшествия, практически сразу после возникновения пожара, услышали звуки, похожие на взрывы или выстрелы. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали пожар. А криминалисты и сотрудники уголовного розыска после обследования автомобиля нашли там оружие, в частности автомат с дистанционным управлением. По предварительным данным, его дуло было направлено на арку дома.

Движение транспорта на проспекте Яворницкого полностью перекрыто. На месте происшествия работают криминалисты и взрывотехники. Официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют личность, которой принадлежал сгоревший Opel. А также Зачем в него поместили оружие. Как известно, рядом с местом, где сгорел автомобиль спецподразделение полиции "КОРД" проводило задержание. Правоохранители пока не раскрываются всех подробностей спецоперации. Однако не исключено, что эти два случая связаны между собой.

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