Меньше чем через месяц все будут праздновать Новый год. Однако в последние дни погода установилась ну совсем незимняя.
Встретят ли Новый год днепряне со снегом рассказывает Politeka со ссылкой на
По прогнозам синоптиков в конце первого зимнего месяца температура воздуха будет колебаться около нуля. В предпоследнюю неделю синоптики ожидают снег. Однако в новогоднюю ночь - неизвестно. Однако плюсовых температур не ожидается.
Что касается погоды в январе. То в первые дни года, синоптики прогнозируют, нулевые температуры. Ближе к Рождеству будет холоднее. А уже на Старый Новый год потеплеет. Вообще на первый месяц нового года синоптики обещают температуру не слишком морозную погоду. Днем столбик термометра может опускаться до отметки - 4, а ночью - ожидается максимум 9 градусов мороза.
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Ожидать в январе солнечных дней не стоит. В первый месяц нового года будет пасмурно, будет идти снег. Вообще, синоптики говорят, что январь 2022 года будет самым теплым месяцем этой зимы. При том среднемесячная температура будет на 2-3 градуса выше чем обычно.
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