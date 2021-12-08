В Днепре заминировали школы. Сразу три сообщения о заминировании учебных заведений поступило утром 8 декабря в соответствующие службы.
Об этом
По информации неизвестных, взрывчатка находится в школах №№ 35, 111 и 33. Сразу в эти учебные заведения выехали спасатели, взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. Персонал учебных заведений начал эвакуацию учащихся. С фотографий, которые практически сразу начали появляться в социальных сетях, заметно, что ученики успели одеться и забрать вещи. Поэтому эвакуация не была спешной.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
Никитюк разомлела на побережье, хвастнув формами в белом топике: "Леся, не бушуй"
Победитель "Холостячки" Задворный рассказал, вместе ли он со Златой Огневич на самом деле: "К сожалению..."
Ротару после российской "Песни года" появится на сцене "Вечернего Квартала": "Это позор"
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица: прославилась благодаря эффектной внешности
Сейчас правоохранители и спасатели продолжают проверку не только учебных, но и других помещений заведений. В случае, если информация о минировании будет фейковой, дело будут расследовать по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Лицу, которая сообщила о фиктивном минировании, в таком случае грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.
Напомним, в Днепре ЧП в школе: пришлось быстро эвакуировать детей и учителей, видео
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.