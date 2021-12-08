В Днепре заминировали школы. Сразу три сообщения о заминировании учебных заведений поступило утром 8 декабря в соответствующие службы.

Об этом сообщили в Telegram-канале департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета. В течение пяти минут поступило три звонка от неизвестных. И каждый раз сообщалось о новом минировании.

По информации неизвестных, взрывчатка находится в школах №№ 35, 111 и 33. Сразу в эти учебные заведения выехали спасатели, взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. Персонал учебных заведений начал эвакуацию учащихся. С фотографий, которые практически сразу начали появляться в социальных сетях, заметно, что ученики успели одеться и забрать вещи. Поэтому эвакуация не была спешной.

Сейчас правоохранители и спасатели продолжают проверку не только учебных, но и других помещений заведений. В случае, если информация о минировании будет фейковой, дело будут расследовать по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Лицу, которая сообщила о фиктивном минировании, в таком случае грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

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