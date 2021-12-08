У Марганца Днепропетровской области неизвестный мужчина удерживал в собственном доме десятиклассницу.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Вечером 7 декабря, 16-летняя девушка шла по улице Парковая. Неожиданно ее за руку схватил неизвестный и затащил ее в квартиру, расположенную на первом этаже. Мужчина силой удерживал несовершеннолетнюю, требуя интимной близости.

Сообщение о насильственном содержании человека поступило от местного жителя в полицию около полуночи. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, выяснилось, что похитителем 16-летней девушки является местный житель. Мужчине 45 лет. Девушка была доставлена домой. А вот похитителя доставили в участок полиции. Там он должен по крайней мере объяснить собственные действия.

Правоохранителями было начато уголовное внедрение по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, мужчине грозит заключение сроком до трех лет.

В Киеве в начале ноября сотрудники полиции освободили 20-летнюю девушку. которую насильно удерживал 61-летний мужчина. Он сначала попросил помощи, а потом не выпускал из квартиры.

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