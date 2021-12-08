Молодая харьковчанка в Днепре выпрыгнула из окна на восьмом этаже жилого дома.

Об этом сообщили "Днепр оперативный" ссылаясь на собственные источники.

7 ноября с восьмого этажа дома на жилом массиве Победа выпрыгнула 20-летняя девушка. Она скончалась на месте.

Как стало известно, в Днепр молодая девушка приехала из Харькова. Здесь она арендовала квартиру. Было ли это самоубийство и что стало его причиной должны выяснить правоохранители.

В Днепропетровской области в этом месяце уже зарегистрирован подобный случай. 6 декабря из окна собственного дома на 9-этаже выпала 60-летняя женщина. Ее тело обнаружила собственная дочь, которая пришла проведать мать. Дочь сразу вызвала скорую помощь, но врачи могли лишь констатировать смерть. Известно, что женщина болела психическим заболеванием. Однако работники правоохранительных органов сразу отрабатывают две версии случившегося: самоубийство и несчастный случай.

Также, в конце ноября из окна 8-го этажа выпал пациент ковидной больницы. Правоохранители также расследуют и этот случай.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.

Также Politeka сообщала, что случилось ЧП в доме престарелых, найдены тела пяти женщин.